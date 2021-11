La dialogue coach di ‘House of Gucci’: «L’accento di Lady Gaga sembra russo, non italiano»

Se è vero, come dicono i bookmaker, che Lady Gaga avrà una seconda nomination agli Oscar come attrice protagonista (e forse una statuetta) per House of Gucci di Ridley Scott, ora arriva qualcuno a bucare “il pallone”.

E non è una persona a caso, bensì una delle dialogue coach del film, Francesca De Martini, ingaggiata per lavorare non con Miss Germanotta ma con Salma Hayek, alias Pina Auriemma, la cartomante e amica di Patrizia Reggiani (il personaggio interpretato da Lady Gaga) che con lei organizzò nel 1995 l’omicidio di Maurizio Gucci (Adam Driver).

«Mi dispiace dirlo, ma quello di Lady Gaga non è esattamente un accento italiano, sembra più russo», ha detto De Martini al Daily Beast.

Secondo De Martini, la stessa Salma Hayek avrebbe richiesto un dialogue coach dopo aver sentito la collega sul set: «Credo abbia intuito che il suo accento non era quello giusto, era preoccupata di sbagliare anche lei».

De Martini ha capito che l’accento della protagonista non era preciso la prima volta che ha sentito una sua scena con Hayek: «Avevo gli auricolari per sentire Salma, e in quel momento ho potuto ascoltare anche Lady Gaga».

Dal canto suo, Lady Gaga ha già raccontato diverse volte il suo lavoro sull’accento, a partire dalla cadenza di Vignola, il Comune in provincia di Modena di cui era originaria Reggiani.

«Ho iniziato dal dialetto di Vignola, poi sono passata a studiare cadenze più consone per l’alta società appartenente a città come Milano e Firenze di cui faceva parte», ha rivelato la cantante e attrice a British Vogue. «Nel film si sente che il mio accento varia a seconda della persona con cui Patrizia sta parlando».

Dopo la première milanese del 13 novembre, House of Gucci arriverà nelle sale italiane il 16 dicembre.

Qui una clip del film con Lady Gaga e Adam Driver: