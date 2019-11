‘La Dea Fortuna’, nel nuovo trailer del film di Ozpetek c’è un inedito di Mina

Ferzan Ozpetek ha scelto un brano di Mina e Fossati, Luna Diamante, per lanciare il nuovo trailer di La Dea Fortuna, al cinema dal 19 dicembre. È la sesta traccia del disco, in uscita il 22 novembre, in cui i due protagonisti della musica italiana, da tempo lontani dalla ribalta, per la prima volta uniscono le loro voci in 11 pezzi inediti, scritti e composti da Ivano Fossati e cantati da entrambi.

Le note di Luna Diamante accompagnano le immagini del nuovo film di Ozpetek dopo Napoli Velata, in cui Stefano Accorsi ed Edoardo Leo interpretano Arturo e Alessandro, una coppia legata da un grande affetto, la cui relazione però è in crisi da tempo. L’improvviso arrivo nelle loro vite di due bambini lasciatigli in custodia per qualche giorno da Annamaria (Jasmine Trinca), la migliore amica di Alessandro, potrebbe dare una svolta inaspettata alla loro stanca routine. “La dea Fortuna è un segreto, un trucco magico”, recitava il primo trailer del film. “Come fai a tenere per sempre con te qualcuno a cui vuoi molto bene? Devi guardarlo fisso, prendi la sua immagine, chiudi di scatto gli occhi, li tieni ben chiusi. E lui ti scende fino al cuore e da quel momento quella persona sarà per sempre con te”.