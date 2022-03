La 17esima edizione del Los Angeles Italia Film, Fashion and Art Fest è stata un successo

Anche quest’anno, presso il TLC Chinese Theaters di Hollywood, è andato in scena il Los Angeles Italia Film, Fashion and Art Fest, la manifestazione fondata e prodotta dal giornalista e conduttore televisivo Pascal Vicedomini e dall’Istituto Capri nel Mondo e promossa col sostegno del MiC e di Intesa Sanpaolo.

L’evento, giunto alla sua 17esima edizione, si è svolto come da tradizione nella settimana che precede la notte degli Oscar. I candidati italiani alla statuetta più ambita – da Paolo Sorrentino, nomination per È stata la mano di Dio, a Enrico Casarosa (in corsa per l’animazione con Luca) e Massimo Cantini Parrini (alla seconda nomination consecutiva per i costumi di Cyrano) – sono stati celebrati durante la settimana della rassegna che promuove a tutti i livelli il nostro cinema.

Con loro, gli attori Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli – entrambi premiati con un award offerto dall’Intesa San Paolo –, Filippo Scotti, Michele Ragno, Esmeralda Spadea e Clementino, insieme al direttore della fotografia Dante Spinotti (candidato tre volte all’Oscar), attualmente impegnato con Trudie Styler in un docu-film sulla città di Napoli e al quale è dedicato un omaggio speciale, i registi Valerio Zanoli, Alessandro Pondi; l’autore della fotografia Massimo Zeri; i compositori Carlo Siliotto e Francesco Giammusso, i produttori Lorenzo Mieli, Andrea Iervolino, Pietro Peligra, Riccardo di Pasquale, Chiara Tilesi, Francesca Verdini, e Carlo Salem oltre a Nicola Corigliano di Intesa Sanpaolo.

Il Film di Sorrentino, presentato nella seconda sera, è stato accolto con speciali applausi dal pubblico; la visione è stata seguita da una speciale sessione di Q&A in cui il regista ha risposto alle domande con “spirito napoletano” alle domande del pubblico.

Un evento riuscitissimo e che ha soddisfatto anche il nume tutelare della manifestazione, Pascal Vicedomini: «Nonostante il dolore per il momento difficile per il popolo dell’Ucraina e non solo, c’è da parte di Istituto Capri l’impegno di essere ancora una volta promotori della ripartenza dell’industria dell’audiovisivo italiano nel mondo».