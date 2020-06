Kristen Stewart sarà Lady Diana in un film

Dopo aver dato il volto all’attrice Jean Seberg nel biopic Seberg – Nel mirino, uscito lo scorso anno, Kristen Stewart sarà protagonista di un’altra storia vera: nientemeno che quella di Lady Diana in Spencer, diretto dal regista cileno Pablo Larraín. Il film si concentrerà sul periodo – nei primi anni ’90 – in cui la principessa del Galles decise che il matrimonio con Carlo non stava più funzionando, cominciando a ripensare alla sua vita.

«La mia generazione è cresciuta con un’idea molto precisa di quella che è una favola», ha dichiarato il regista. «Di solito, il principe trova la sua principessa, che diventa la sua sposa e, poi, la sua regina. Quando la principessa di turno decide di non voler diventare regina, ma di essere solo se stessa, la favola crolla. Sarà questo il cuore del mio film».

Dopo aver firmato capolavori “local” come No – I giorni dell’arcobaleno e Neruda, entrambi con Gael García Bernal, Larraín aveva già indagato sullo schermo un’altra “regina” del ’900: Jackie Kennedy, ritratta in Jackie (2016) da Natalie Portman, che per quel ruolo ricevette una nomination all’Oscar.