Kristen Stewart è Lady Diana nel teaser trailer di ‘Spencer’

È online il teaser trailer di Spencer, il biopic di Pablo Larraín (No – I giorni dell’arcobaleno, Neruda) su Lady D che sarà in concorso alla prossima Mostra del cinema di Venezia.

Le prime immagini mostrano la protagonista Kristen Stewart nei panni della Principessa Triste, quando – questo almeno secondo le prime indiscrezioni sulla trama – trascorre una terribile vacanza a Balmoral, la residenza scozzese dei reali inglesi, e decide di divorziare da Carlo.

Il film ricorda le atmosfere di una precedente biografia firmata dal regista cileno, cioè Jackie (2016), in cui Natalie Portman (poi candidata all’Oscar) interpretava Jacqueline Kennedy nei giorni che seguirono l’assassinio del marito JFK.

Anche Kristen Stewart sarà, secondo i pronostici di bookmaker ed esperti, nella cinquina delle migliori attrici protagoniste agli Oscar 2022, ma, dopo l’uscita del teaser, la platea social sembra già divisa: l’ex diva di Twilight è credibile come Lady D oppure non regge il confronto con Emma Corrin, la (magnifica) Diana di The Crown vincitrice per il ruolo di un Golden Globe e di un SAG Award (e forse, a breve, di un Emmy)?

Nell’attesa di una risposta definitiva (la prima parola spetterà ai critici presenti a Venezia 78), ecco il teaser trailer di Spencer: