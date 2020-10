‘Kiss the Ground’, guarda la clip del doc sull’agricoltura generativa raccontato da Woody Harrelson

«Una buona notizia, per una volta: possiamo invertire il riscaldamento globale. Invece di rilasciare carbonio nella nostra atmosfera che riscalda in modo esponenziale il nostro pianeta, esiste una soluzione accessibile, scientifica e rispettosa dell’ambiente chiamata “Agricoltura rigenerativa”, che utilizza i terreni per assorbire il carbonio. Rinnovando la Terra, possiamo stabilizzare completamente e rapidamente il nostro clima, ripristinare gli ecosistemi perduti e creare abbondanti scorte di cibo. Possiamo salvarci da noi stessi».

A parlare sono i documentaristi Joshua e Rebecca Tickell, che con Kiss the Ground raccontano un punto di svolta per la nostra crisi climatica: il suolo. Attraverso le parole di scienziati, esperti e attivisti, il film illustra in modo artistico una soluzione accessibile e relativamente semplice alla più grande sfida dell’umanità ed esplora le potenzialità dell’agricoltura rigenerativa. Girato in cinque continenti, supervisionato da più di cento professionisti, il film è narrato da Woody Harrelson e vede la partecipazione di “eco-celebrities” come Gisele Bündchen, Tom Brady, Jason Mraz, Ian Somerhalder, Patricia Arquette e Rosario Dawson. In testa all’articolo trovate una clip che sintetizza il concetto di assorbimento dell’anidride carbonica da parte del terreno. Utilizzando grafica e immagini avvincenti, insieme a sorprendenti filmati della NASA e del NOAA, il film infatti illustra ad arte come, assorbendo il carbonio atmosferico, il suolo sia il pezzo mancante del puzzle climatico.

Kiss the Ground sarà presentato alla 23esima edizione di CinemAmbiente, il festival di cinema ambientale organizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino dall’1 al 4 ottobre. Il doc sarà proiettato domenica 4 ottobre, ore 16, Sala Cabiria – Cinema Massimo. A questo link tutte le informazione sul progetto.