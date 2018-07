Kevin Spacey, tre nuove accuse di molestie sessuali a Londra

Dopo il ruolo in 'Boardwalk Empire' l’attore, che vive tra gli Stati Uniti e l'Italia, è nel cast di 'Tutti i soldi del mondo', il film sul rapimento Getty al cinema in questi giorni

Il regista parla per la prima volta a 'Entertainment Weekly' della decisione di sostituire l'attore con Christopher Plummer in 'Tutti i soldi del mondo'

L'attrice novantaduenne è intervenuta sui recenti scandali che hanno travolto Hollywood, coinvolgendo personalità come Harvey Weinstein, Kevin Spacey, e Louis C.K.

L'annuncio arriva dopo le accuse di molestie a Kevin Spacey. Ma secondo 'Variety' sarebbero già in lavorazione degli spin-off della serie

Il regista Edgar Wright e il cast ci hanno raccontato come è nato il film d'azione dell'anno, tra rapine, inseguimenti e una colonna sonora da capogiro

Fuoriserie Italia: il futuro del cinema italiano

Non solo 'Gomorra' e 'The Young Pope', prodotti come 'Suburra' hanno creato un nuovo genere: la serialità all'italiana. Grazie al coraggio dei broadcaster e a una nuova generazione di attori di talento