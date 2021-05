Kevin Spacey torna al cinema? Pare di sì. Secondo Variety, l’attore premio Oscar per I soliti sospetti e American Beauty sarebbe alle fasi finali della trattativa che lo riporterebbe sullo schermo, in un film intitolato L’uomo che disegnò Dio e che sarà diretto e interpretato da un attore e regista italiano molto noto: Franco Nero.

È Louis Nero, figlio di Franco e produttore del film, a confermare che Spacey avrà un cameo nel film, le cui riprese avverranno principalmente a Torino: vestirà, ironia della sorte, i panni di un detective della polizia. Anche Vanessa Redgrave, riunitasi negli ultimi anni all’ex marito Franco Nero, potrebbe prendere parte al progetto, ma solo se riuscirà a viaggiare dall’Inghilterra all’Italia.

Dal 2017, anno in cui è stato accusato di molestie sessuali da parte di diversi uomini, Spacey è finito nella lista dei paria di Hollywood. Dopo essere stato licenziato da House of Cards e “cancellato” da Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott (al suo posto fu ingaggiato il collega Christopher Plummer), Spacey è apparso l’ultima volta sullo schermo nel 2018 in Billionaire Boys Club, distribuito da noi in modalità “direct to video” un anno dopo.

«Sono molto felice che Kevin abbia accettato di partecipare al mio film», ha dichiarato ad ABC News Franco Nero, anche protagonista nei panni di un artista cieco che dipinge solo ascoltando la voce delle persone. «Lo considero un grande attore, non vedo l’ora di cominciare il film».

La maggior parte delle accuse contro Spacey non sono state portate avanti dalla polizia di Los Angeles, o per mancanza di prove o perché molti degli accusatori hanno preferito restare anonimi.

L’altro progetto da tempo “bloccato” di Spacey è il film Gore diretto da Michael Hoffman (Un giorno… per caso, Sogno di una notte di mezza estate), in cui interpreta lo scrittore Gore Vidal.