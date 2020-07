Jude Law sarà Capitan Uncino nel prossimo live-action “made in Disney”. O almeno potrebbe diventarlo. L’attore inglese è infatti in trattativa per interpretare il villain dell’Isola-che-non-c’è nel film Peter Pan & Wendy, ispirato al romanzo di J.M. Barrie e al conseguente cartoon della Casa di Topolino uscito nel 1953.

Il progetto è scritto e diretto da David Lowery, che per Disney ha già firmato Il drago invisibile (2016), ma che è noto soprattutto nel circuito indie per titoli come Storia di un fantasma (2017), con Casey Affleck e Rooney Mara, e Old Man & the Gun (2018), con Robert Redford: il che potrebbe dare alle avventure di Peter Pan una veste inedita.

Se Law – come sembra secondo gli insider – accetterà il ruolo, seguirà le orme dei Capitan Uncino precedenti: da Jason Isaacs (nel Peter Pan australiano del 2003) a Garrett Hedlund (nel flop Pan del 2013), fino al più celebre di tutti, ovvero Dustin Hoffman in Hook – Capitan Uncino di Steven Spielberg (1991).

Dopo il successo internazionale di The New Pope di Paolo Sorrentino, tra i prossimi progetti di Jude c’è un altro fantasy già attesissimo: il nuovo capitolo della saga Animali fantastici, in cui tornerà a vestire i panni del giovane Albus Silente.