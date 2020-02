‘Joker’ torna al cinema con un’orchestra live

1 miliardo di dollari al box office globale e 11 nomination agli Oscar non bastano a Joker. Il film diretto da Todd Phillips tornerà al cinema per una serie di eventi speciali accompagnato da un’orchestra live.

La notizia arriva due giorni dopo che la compositrice del film Hildur Guðnadóttir ha vinto il BAFTA per la miglior colonna sonora dopo aver conquistato anche il Golden Globe, consolidandosi come la favorita agli Oscar. Ai premi inglesi Joaquin Phoenix ha trionfato come miglior attore e il film ha portato a casa premio per il miglior cast.

L’evento dal vivo di Joker, con un intero ensemble, debutterà all’Eventim Apollo a Londra il 30 aprile prima di andare in tour nel Regno Unito fino a luglio. L’evento arriverà anche in altre località europee e internazionali, ma date e luoghi che non sono ancora stati annunciati.

Il debutto londinese sarà diretto da Jeff Atmajian, orchestratore della colonna sonora originale, con Dave Mahoney di Senbla che invece salirà sul podio per le date del tour nel Regno Unito. Il fondatore di Senbla, Ollie Rosenblatt, produce l’evento.

“Sono entusiasta di vedere e ascoltare Joker al cinema con un’orchestra dal vivo. Quando abbiamo registrato la musica, l’orchestra ha portato tanta profondità e attenzione dettagliata alle esibizioni che stavamo letteralmente trattenendo il respiro durante la maggior parte delle sessioni di registrazione. È stato un bellissimo viaggio. Sono così felice di riviverloì e che anche un pubblico lo possa sperimentare”, ha commentato Guðnadóttir, che ha anche vinto un Grammy e un Emmy per il suo lavoro nella serie HBO Chernobyl.

“Parlo per l’intero team di Joker quando dico quanto siamo entusiasti di lavorare con Senbla e Ollie Rosenblatt su Joker – Live in Concert. Penso che sia un modo meraviglioso per il pubblico di sperimentare lo score ossessivo e coinvolgente di Hildur Guðnadóttir mentre accompagna la discesa nella follia di Joaquin Phoenix nei panni di Arthur”, ha aggiunto il regista Todd Phillips.