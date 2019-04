‘Joker’, guarda il primo trailer del film con Joaquin Phoenix

Un nuovo principe del crimine con il sorriso da clown ha fatto il suo debutto. Durante il panel della Warner Bros. al CinemaCon, Todd Phillips ha svelato il primo trailer del suo Joker, con Joaquin Phoenix nei panni del villain più iconico nella storia dei fumetti. La sua oscurissima origin story racconta la parabola discendente di un uomo abbattuto dal mondo, come rivelano le immagini.

C’è Arthur Fleck ciondola sconsolato per le strade di Gotham. “Mia madre mi dice sempre di sorridere e mostrare la mia faccia felice – una volta mi disse che ero destinato a portare risate e gioia al mondo”, afferma mentre scorrono le immagini di lui vestito da pagliaccio. Questo prima di essere picchiato da alcuni teppisti. Tra una scena di lui che balla con la madre malata e con Sophie Dumond (interpretata da Zazie Beetz) in una tavola calda, il trailer poi segue Arthur nella sua trasformazione in uno dei criminali più pericolosi e psicotici di Gotham mentre siede in un comedy club dove echeggia la sua risata squilibrata, poi inizia a commettere crimini vestito da clown. “Gotham ha perso la sua strada,” dice Arthur mentre diventa il Joker, danzando in un completo rosso con il suo caratteristico trucco da clown. “Quale codardo farebbe qualcosa a sangue freddo?” Chiede un poliziotto, mentre un altro risponde: “Qualcuno che si nasconde dietro una maschera”. Robert De Niro compare in un fotogramma nei panni di un presentatore di talk show e c’è chi ha parlato subito di un omaggio a Re per una notte di Scorsese.

The only shot of De Niro in it is a quick glimpse of him on stage and, long before that happened, I couldn’t stop thinking about KING OF COMEDY. Todd Phillips is clearly thinking about it, too. — Kate Erbland (@katerbland) 2 aprile 2019

Le prime reazioni dei giornalisti in sala sono arrivate subito: “La risata di Joaquin mi perseguiterà nel sonno” o “Joker non ha nulla in comune con nessun cinecomic visto finora”. C’è anche chi ha paragonato il film a capolavori come Taxi Driver e Requiem for a Dream.

JOKER looks fucking insane!!! Has a very TAXI DRIVER vibe to it, but def a lot more twisted. You’ll see the footage we just saw tomorrow. #CinemaCon — Jason Guerrasio (@JasonGuerrasio) 2 aprile 2019