‘Joker’, arrivano online i primi 10 minuti del film

Se siete tra i pochi, pochissimi che non hanno ancora visto Joker, il film più nominato agli Oscar con 11 candidature, domani potrete trovare i primi 10 minuti del lungometraggio con Joaquin Phoenix sul canale Youtube ufficiale di Warner Bros. Italia. Questo il link diretto al debutto, che sarà attivo da giovedì 23 gennaio a partire dalle ore 12.00. Dal prossimo 6 febbraio inoltre, il film – dopo aver superato la soglia dei 4 milioni di spettatori in Italia e incassato più di $1 miliardo nel mondo – sarà disponibile per il noleggio in digitale e in DVD, Blu-Ray (che includerà anche contenuti speciali in alta definizione) e 4K UHD.

Joker, diretto, co-scritto e prodotto da Todd Phillips, è protagonista della stagione dei premi: il film ha già vinto 2 Golden Globe (Miglior attore protagonista in un film drammatico per l’interpretazione di Joaquin Phoenix e Miglior Colonna Sonora Originale per il lavoro di Hildur Guðnadóttir) e del Leone D’Oro per il Miglior Film alla 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. A partire dal 23 gennaio sarà disponibile per l’acquisto in digitale su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV.