Johnny Depp presterà la voce al protagonista della web serie animata ‘Puffins’

Johnny Depp presterà la voce al protagonista di Puffins, serie d’animazione prodotta da Iervolino Entertainment, che, insieme a Lady Monika Bacardi, ha annunciato l’accordo per 250 episodi da 5 minuti.

Puffins è lo spin-off di Arctic – Un’avventura glaciale che sarà distribuito prossimamente in Italia da Notorious Pictures. In USA il film, uscito nelle sale lo scorso anno con il titolo Arctic Dogs, è attualmente al terzo posto tra i titoli più visti su Netflix. Puffins segue le avventure di un gruppo di uccellini, aiutanti dello scaltro tricheco Otto. I protagonisti principali sono cinque: Johnny Puff (Johnny Depp), Tic e Tac, Didi e Pie, che abitano con la loro tribù di Puffin nella vasta e tecnologica Tana di Otto (abile ingegnere e collezionista). Le storie spaziano da audaci missioni a situazioni legate ai piccoli problemi della vita quotidiana e affrontano in modo adatto ai più piccoli temi quali l’uguaglianza di genere, la lotta contro l’inquinamento e la protezione dell’ambiente. Argomenti importanti e universali che trovano un contesto ideale in cui poter essere trattati: la comunità dei Puffin e l’ambiente artico in cui si svolge la serie. Il tutto senza mai perdere di vista l’obiettivo principale: intrattenere il pubblico con una successione di situazioni assurde e gag esilaranti.

La produzione di short-content, principalmente rivolti allo streaming e al mobile, è per Iervolino Entertainment una nuova linea di business sulla quale saranno concentrate grandi risorse. Episodi che i ragazzi potranno guardare ovunque sul proprio smartphone. “Siamo felici di consolidare la nostra collaborazione con Johnny Depp, per la seconda volta coinvolto in un nostro progetto “, ha detto Andrea Iervolino, presidente e fondatore di Iervolino Entertainment. “Si tratta della prima partecipazione dell’attore a un prodotto short content, un progetto nuovo e avanguardista: un’ulteriore conferma per noi che investire in una tipologia di fruizione e di genere che guarda al futuro è la strada giusta. Siamo orgogliosi che una figura del calibro di Johnny Depp abbia creduto nel nostro progetto e ne faccia parte attivamente, condividendo con la produzione idee e spunti creativi che daranno sicuramente un valore aggiunto ai Puffins“.

La serie vedrà il coinvolgimento di molti professionisti dell’animazione del panorama italiano: autori, registi, storyborder, animatori, autori delle grafiche, compositori, montatori.