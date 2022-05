Johnny Depp fa il bis sul palco con Jeff Beck: guarda i video

Ieri sera, 30 maggio, Johnny Depp ha suonato per la seconda serata consecutiva durante lo show di Jeff Beck. Questa volta alla Royal Albert Hall di Londra, dove i fan lo hanno accolto con piacevole sorpresa.

Jeff Beck è in tour nel Regno Unito e in Europa e, dopo aver ospitato inaspettatamente Depp sul palco di Sheffield domenica sera, ha raddoppiato la scorsa notte.

Depp, che avevamo lasciato in Virginia qualche giorno fa per il processo per diffamazione contro l’ex moglie Amber Heard, è ora in attesa di un verdetto. A questo proposito, i due hanno concluso le rispettive deposizioni venerdì scorso, 27 maggio. La decisione è prevista all’inizio di questa settimana.

Depp non è certo nuovo sul palco, nel 2012 aveva formato la band Hollywood Vampires con Alice Cooper e Joe Perry. Nella scorsa notte ha così suonato la chitarra per alcune cover con Jeff Beck, tra cui Isolation di John Lennon e What’s Going On di Marvin Gaye. Titoli che, per certi versi, potrebbero significare qualcosa per il momento che sta attraversando Depp.

Anche la standing ovation sui social non ha tardato ad arrivare, come si poteva immaginare in seguito al supporto delle ultime settimane. Su Twitter è stato acclamato a più riprese: «Johnny is an absolute mad man… Leaves court Friday… Playing a gig in Sheffield UK Sunday… With Jeff Beck… Mind blown #JohnnyDepp», ma anche «Hope he visits Kate Moss while he is in the UK 😍».

Sempre su Twitter, invece, Elon Musk ha condiviso per la prima volta la sua opinione sul processo Depp-Heard, augurandosi che entrambi possano ricominciare. L’augurio è arrivato in un tweet di risposta a Lex Fridman, celebre podcaster, scienziato informatico e ricercatore di intelligenza artificiale: «I hope they both move on. At their best, they are each incredible».

I hope they both move on. At their best, they are each incredible. — Elon Musk (@elonmusk) May 28, 2022

Un commento di Musk era atteso da diverso tempo. A questo proposito, Amber Heard aveva riferito di un loro avvicinamento più o meno nello stesso periodo in cui stava cercando di riconciliarsi con Depp.

Rimaniamo allora in attesa del verdetto, ma soprattutto di vedere se Depp affiancherà ancora una volta Beck sul palco. Il tour 2022 di quest’ultimo include infatti altre date: Gateshead il 2 giugno, Glasgow il 3, Manchester il 4, Birmingham il 6 e York il 7.