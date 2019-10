Johnny Cash, in arrivo un documentario su Youtube

Era già stato presentato in anteprima al SXSW Film Festival, ma a breve The Gift: The Journey of Johnny Cash arriverà su Youtube. Il film di 90 minuti, diretto da Thom Zimny (vincitore di un Emmy Springsteen on Broadway) racconta “l’ascesa, la caduta e la rinascita” del cantautore statunitense – scomparso nel 2003 all’età di 71 anni – attraverso interviste a parenti, amici e collaboratori, e materiale d’archivio.

Rosanne Cash, John Carter Cash, Bruce Springsteen, Robert Duvall, Emmylou Harris, Paul Muldoon e Dwight Yoakam sono tra i nomi che hanno contribuito al film, che approfondirà gli alti della carriera di Cash, le tragedie personali e le lotte per la dipendenza.

“Attraverso il dolore, arriva la confessione, la cura e la preoccupazione per me stesso e per i miei simili”, dice Cash all’inizio del trailer, che include fotografie in bianco e nero del cantautore. “La musica era qualcosa di spirituale per lui”, afferma un’altra voce fuori campo. “Alla musica si è rivolto [nei] momenti più bui della sua vita”.

The Gift: The Journey of Johnny Cash, con la colonna sonora composta da Mike McCready dei Pearl Jam, sarà disponibile su Youtube dal prossimo 11 novembre.