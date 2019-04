John Singleton sarà lasciato morire

La famiglia di John Singleton ha comunicato che il regista sarà lasciato morire nella giornata di oggi, lunedì 29 aprile.

Singleton aveva avuto un infarto nelle scorse settimane e non si era più ripreso. Fino ad oggi era stato tenuto in vita artificialmente in un ospedale di Los Angeles.

Il regista 51enne era diventato famoso all’inizio degli anni ’90 grazie a Boyz n the Hood, presentato a Cannes e candidato all’Oscar come Miglior Film, con protagonisti Cuba Gooding Jr. e Ice Cube. In seguito aveva diretto film e serie, tra cui 2 Fast 2 Furious.