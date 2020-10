Joaquin Phoenix interpreterà Napoleone Bonaparte in Kitbag, il nuovo film biografico di Ridley Scott sull’imperatore francese del XIX secolo.

Kitbag si concentrerà sulle origini di Napoleone e sul suo rapporto instabile con la moglie Giuseppina. Condusse campagne militari durante la Rivoluzione francese e fu imperatore dal 1804 al 1814, guidando il Paese in una serie di battaglie prima di essere sconfitto a Waterloo. Fu esiliato prima all’isola d’Elba e poi a Sant’Elena, dove morì nel 1821 all’età di 51 anni.

Il titolo del film deriva dal detto “There is a general’s staff hidden in every soldier’s kitbag“, secondo Deadline, che per primo ha riportato la notizia. Kitbag è nelle prime fasi di pianificazione con la 20th Century Studios di Disney. Il progetto sarà diretto e prodotto da Scott attraverso la sua società di produzione Scott Free. Scott ha contattato lo sceneggiatore David Scarpa per scrivere il copione. Scarpa e Scott hanno già collaborato per Tutti i soldi del mondo.

Scott ha appena completato la produzione di The Last Duel, con Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer e Ben Affleck, e inizierà a marzo in Italia la produzione di Gucci, che vedrà Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani al fianco di Robert De Niro, Al Pacino, Adam Driver e Jared Leto.