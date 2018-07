Joaquin Phoenix interpreterà il Joker

Joaquin Phoenix interpreterà il ruolo del Joker in un nuovo film. Vi avevamo anticipato i rumors, ma ora Warner Bros. ha confermato la notizia, aggiungendo che il film sarà più oscuro dei precedenti sforzi della DC.

Sarà diretto da Todd Phillips (Una notte da leoni) mentre Martin Scorsese scomparirà tra i produttori esecutivi. La sceneggiatura è di Phillips e Scott Silver, che ha scritto 8 Mile con Eminem.

Secondo Variety il budget è intorno ai 55 milioni di dollari, con lo studio che descrive il film come “l’esplorazione di un uomo trascurato dalla società, non solo uno studio di un personaggio crudo, ma anche un racconto di ammonimento più ampio”.

È la prima volta che Joaquin Phoenix entra nel DC Extended Universe, dopo aver vinto il premio come miglior attore al Festival di Cannes 2017 per il recente A Beautiful Day.

Il mese scorso è stato annunciato che anche Joker di Jared Leto è in procinto di avere il suo film spin-off. La notizia arriva dopo che Warner Bros ha annunciato i piani per la versione di Margot Robbie di Harley Quinn, un progetto su cui ha lavorato per diversi anni.

“Voglio dire, è difficile parlarne perché tutto questo è segretissimo, ma sì, ho lavorato su uno spin-off per Harley per un po’”, ha detto l’attrice. “Onestamente, non penso che nessuno sappia quale sarà la prossima cosa che succederà, ma penso che tutti siano desiderosi di riportare Harley sullo schermo”.