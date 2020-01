Joaquin Phoenix indosserà sempre lo stesso smoking “per evitare gli sprechi”

Joaquin Phoenix ha deciso che, durante le premiazioni a cui presenzierà quest’anno, indosserà sempre lo stesso smoking, parola di Stella McCartney: «Ha scelto di indossare sempre questo smoking per tutta la stagione degli awards in modo da ridurre gli sprechi», ha dichiarato via Instagram la stilista, che ha disegnato il completo indossato dall’attore di Joker. «Sono onorata di unire le forze con te Joaquin».

La notizia, infatti, arriva a pochi giorni dalla premiazione come migliore attore di Joaquin Phoenix ai 77esimi Golden Globes, cerimonia in cui è stato servito cibo esclusivamente vegetariano o vegano. Phoenix, vegano da tanti anni, durante il suo discorso di ringraziamento si è complimentato per la decisione presa dalla Hollywood Foreign Press Association, sottolineando come sia importante riconoscere il nesso tra gli allevamenti e il cambiamento climatico.

«È molto bello che così tante persone stiano parlando di quello che sta succedendo in Australia, ma non basta», ha aggiunto l’attore. «Spero che, uniti, potremo fare qualcosa per un vero cambiamento. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e fare cambiamenti e sacrifici nelle nostre vite. Ad esempio, possiamo smetterla di prendere jet privati per andare alle premiazioni».