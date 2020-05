Joaquin Phoenix diventerà papà

Non siamo quelli che riportano tutti i gossip da Hollywood (e non solo). Ma se il Joker diventa papà si può fare un’eccezione, giusto? Joaquin Phoenix, vincitore quest’anno dell’Oscar nei panni del villain di Batman, aspetta un figlio dalla compagna, la collega Rooney Mara.

Lo ha spifferato una fonte anonima al magazine Page Six. Dalla coppia non arriva nessuna conferma, ma nemmeno una smentita: essendo ultra-riservati, basterebbe per darci la certezza che è tutto vero. I due attori, 45 anni lui e 35 lei, si sono conosciuti nel 2013 sul set di Lei – Her di Spike Jonze e hanno recitato insieme nel flop Maria Maddalena di Garth Davis cinque anni più tardi. Ma solo dal 2017 hanno reso pubblica (ma sempre riservatissima) la loro unione, fino al red carpet dell’ultima Notte degli Oscar.

Entrambi impegnati sul fronte umanitario e animalista, Joaquin e Rooney vivono insieme a Los Angeles, dove stanno passando insieme la quarantena. In attesa, oltre che della fine della pandemia, di qualcosa di ancora più bello.