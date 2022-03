Jim Carrey: «Sono disgustato da quello che è successo agli Oscar»

Jim Carrey ha criticato il pubblico degli Oscar per aver fatto una standing ovation a Will Smith dopo che aveva schiaffeggiato Chris Rock. Jim si è sentito “nauseato” dalle grida delle persone quando è stato annunciato che Smith aveva vinto l’Oscar come miglior attore per King Richard, e ha incolpato tutta Hollywood di essere «senza spina dorsale».

«Sono stato disgustato dalla standing ovation», ha detto l’attore CBS Mornings. «Mi sono sentito come se questa fosse un’indicazione molto chiara che non siamo più il club dei fighi».

Jim ha aggiunto che Will Smith avrebbe dovuto essere scortato fuori dalla cerimonia, ipotizzando che Chris Rock non abbia sporto denuncia per evitare fastidi futuri. Lui, invece, non ci avrebbe pensato due volte: «avrei fatto causa a Will per 200 milioni di dollari perché quel video sarà lì per sempre. Se vuoi urlare dal pubblico e mostrare disapprovazione o dire qualcosa su Twitter va bene. Ma non hai il diritto di salire sul palco e prendere a schiaffi qualcuno perché ha detto qualcosa che non ti sta bene».

Il comico ha poi aggiunto: «Non ho niente contro Will Smith. Ha fatto grandi cose, ma quello non è stato un bel momento. Ha gettato un’ombra su un momento stupendo. È stato egoista».

