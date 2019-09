‘Jesus Rolls’, in esclusiva il trailer dello spin-off del ‘Grande Lebowski’

Ci siamo, Jesus Quintana sta per tornare sul serio. E succederà prestissimo. Lo spin-off del Grande Lebowski, titolo Jesus Rolls, uscirà in anteprima mondiale al cinema in Italia il 17 ottobre. E in esclusiva su Rolling Stone potete vedere il trailer del film in cui John Turturro, anche regista e sceneggiatore, torna a vestire i panni del campione di bowling più irriverente di sempre, che ha già interpretato nel cult dei fratelli Coen.

“Mostra quanto gli uomini sono stupidi. Ecco di cosa parla: le donne sono i personaggi più forti e più uniti”, ha detto Turturro in un’intervista. “È fondamentalmente un’esplorazione di Jesus che esce di prigione (dopo che è stato incastrato come pedofilo). È una commedia molto umana”.

Nella nuova avventura Jesus scappa dalla legge, insieme a Bobby Cannavale (Boardwalk Empire – L’impero del crimine, Mr. Robot) e Audrey Tautou (Il favoloso mondo di Amelie, Coco avant Chanel – L’amore prima del mito). Il trio si troverà a fare i conti con un parrucchiere armato di pistola e il viaggio si trasformerà presto in una fuga continua, durante la quale si svilupperà una particolare dinamica, che da amicizia accidentale evolverà in una storia d’amore fuori dagli stereotipi.

Il cast conta anche su altre star come Susan Sarandon, Jon Hamm (Mad Men), Sonia Braga (Donna Flor e i suoi due mariti, Il bacio della donna ragno) e sulla partecipazione straordinaria di Christopher Walken. Jesus Rolls – Quintana è tornato sarà distribuito nelle sale italiane da Europictures a partire da giovedì 17 ottobre 2019.