Jared Leto si è ritrovato tra gli scontri della manifestazione contro il Green Pass

«Sono finito nel mezzo di una protesta in Italia». A parlare è Jared Leto, finito per caso nel bel mezzo della manifestazione contro il Green Pass di sabato 9 ottobre a Roma, quando un corteo non autorizzato di circa 10mila persone ha bloccato le strade del centro. C’era anche l’attore americano, che ha documentato quello che stava succedendo con dei video pubblicati sulle sue storie Instagram.

«Da quello che ho capito riguardava l’obbligo vaccinale e il green pass. Mi sono beccato i lacrimogeni e sono tornato a casa», scrive Leto, che ha ripreso in video alcuni episodi di violenza con la polizia.

I manifestanti si erano ritrovati in Piazza del Popolo per un sit in contro l’obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro che scatterà dal 15 ottobre. Il sit in si è poi trasformato in un corteo non autorizzato e in diversi scontri con le forze dell’ordine. Alcuni manifestanti, tra cui vari estremisti di Forza Nuova, hanno anche assaltato la sede della Cgil. Al momento, secondo quanto riporta l’ANSA, sono state fermate quattro persone, fra cui il leader di Forza Nuova Giuliano Castellino.