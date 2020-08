Jared Leto sarà il protagonista di ‘Tron 3’

Settimana piena per Jared Leto. Dopo aver annunciato che sarà Andy Warhol in un nuovo film di cui non si conoscono i dettagli, ora è ufficiale che Leto sarà il protagonista di Tron 3, per la regia di Garth Davis. Lo riporta Deadline.

Non si sa molto del progetto, al di là del fatto che se ne parla dal 2017. All’epoca, il sequel doveva chiamarsi Tron: Ascension e riprendere subito dopo gli eventi del 2010 di Tron: Legacy con il cast originale (Olivia Wilde, Garrett Hedlund, Jeff Bridges). Tuttavia, dopo anni di sviluppo, non si sa esattamente dove potrebbe andare a finire la storia.

La sceneggiatura del nuovo film del franchise di Tron è stata firmata da Jesse Wigutow.

«Sono grato per l’opportunità di dare vita a questo film, sia il videogioco originale che il film mi hanno colpito profondamente quando ero bambino. Il fatto che io possa far parte di questo nuovo capitolo è incredibile», ha twittato Leto:

I’m struck with such gratitude for the opportunity to bring this movie to life, especially as both the original video game and the film affected me so deeply as a young child. The fact that I get to be a part of this new chapter is mind-blowing. pic.twitter.com/94MN6tT8Bs

