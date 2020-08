Jared Leto sarà Andy Warhol in un film di prossima uscita

Jared Leto vestirà presto i panni di Andy Warhol. Lo ha confermato lui stesso con un post su Instagram:

«Sono così grato ed emozionato per l’opportunità», ha scritto prima di augurare a Warhol un «felice compleanno in ritardo» e aggiungere: «Ci manchi tu e il tuo genio». Sul film non si sa molto di più, anche se è qualche anno che si parla di un progetto firmato Terence Winter (The Wolf of Wall Street).

Come ha giustamente ricordato Jared, il 6 agosto è stato il compleanno di Warhol. Qui vi raccontiamo 10 cose che non forse non sapete su di lui, in attesa di più info sul film di Jared.