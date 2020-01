Jared Leto è ‘Morbius’ nel trailer del film

Jared Leto si trasforma in Morbius, il vampiro vivente, nel nuovo trailer dello spin-off di Spider-Man, che arriverà al cinema in estate.

Il film ripercorre le origini del dottor Michael Morbius, che apparve per la prima volta nei fumetti di Spider-Man nel 1971 (esordì come nemico dell’Uomo Ragno, ma presto divenne protagonista di una sua serie). Il trailer offre una sintesi di quel racconto, dalla difficile infanzia all’età adulta, quando Morbius diventa un medico di successo deciso a trovare una cura per la rara malattia del sangue che lo affligge da tutta la vita. Durante gli esperimenti però si imbatte in una “cura” che ha alcuni effetti collaterali vampireschi: aumento della forza e della velocità, la capacità di usare l’ecolocalizzazione e “l’impulso a bere sangue”.

Nel cast del film, diretto da Daniel Espinosa, ci sono anche Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris, Tyrese Gibson e Michael Keaton.