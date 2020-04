Jane Fonda è su TikTok (e dà lezioni di ginnastica)

Seguite subito Jane Fonda su TikTok. Non solo perché, a 82 anni, la diva delle dive appena sbarcata sulla piattaforma dà parecchio filo da torcere alle influencer teen che la affollano con i loro balletti e lip-sync. Ma anche perché, stesa sul materassino, rilancia le sue celeberrime lezioni di ginnastica: e di questi tempi un po’ di aerobica 80s non fa affatto male.

«Buongiorno, TikTok!», saluta pimpante. «Sono qui con il mio Jane Fonda Workout per combattere contro il cambiamento climatico. Unitevi al #firedrillfriday», aggiunge poi su Instagram nella didascalia che accompagna il video di TikTok. L’hashtag si riferisce ai Fire Drill Fridays, le manifestazioni di protesta ambientaliste nate su ispirazione dei Fridays for Future di Greta Thunberg. Per aver guidato i cortei anti-governativi a Washington D.C., Fonda è già finita in carcere cinque volte. Anche ora che è costretta dentro casa, però, Jane non depone le armi: «#StayHome, ma continuiamo a batterci contro la crisi climatica in corso».