James Bond: il titolo del nuovo film è “No time to die”

Il 25esimo ilm di James Bond ha confermato il proprio titolo, No time to die. L’annuncio viene dal Twitter ufficiale di 007, che ha confermato anche Daniel Craig nei panni del protagonista. Il film debutterà il 2 aprile 2020 nel Regno Unito e l’8 aprile negli Stati Uniti.

No time to die segna il quinto ruolo di Craig nei panni di James Bond e segue quello di Spectre del 2015. Il primo di questi è stato Casino Royale del 2006, avendo ereditato il ruolo da Pierce Brosnan. Craig aveva già detto nel 2017 che sarebbe tornato nel 25esimo film di Bond.

Daniel Craig returns as James Bond, 007 in… NO TIME TO DIE. Out in the UK on 3 April 2020 and 8 April 2020 in the US. #Bond25 #NoTimeToDie pic.twitter.com/qxYEnMhk2s — James Bond (@007) August 20, 2019

No time to die era previsto inizialmente per novembre 2019 con Danny Boyle dietro la cinepresa, ma è stato poi rimandato dopo l’uscita di scena di Boyle e l’entrata di Cary Joji Fukunaga (già firma di True Detective). Anche Phoebe Waller-Bridge, mente creatrice di Killing Eve ha contribuito alla sceneggiatura.

Secondo Reuters, No time to die vedrà Bond “godersi una vita tranquilla in Giamaica dopo aver lasciato il servizio prima che un vecchio amico, Felix Leiter della CIA, si presenta in cerca di aiuto”. Bond allora si imbarca in una missione per salvare uno scienziato rapito e al contento dare la caccia a un “misterioso cattivo armato con una nuova pericolosissima tecnologia”. Insomma, un classico film di Bond.

Ralph Fiennes, Naomie Harris e Ben Whishaw riprenderanno i loro rispettivi ruoli di M, Moneypenny e Q.