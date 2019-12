James Bond è tornato: guarda il teaser di ‘No Time to Die’

A tre anni da Spectre James Bond è pronto a tornare: in attesa del trailer ufficiale in arrivo il 4 dicembre è stato pubblicato poche ore fa il primo teaser di No Time to Die, nuovo film della serie in arrivo nel 2020. A interpretare l’agente segreto c’è ancora Daniel Craig, per l’ultima volta. Potete vederlo qui:

«Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia» recita la sinossi del film. Nella pellicola, insieme a Craig ci sono Rami Malek, Léa Seydoux, Ana de Armas, Naomie Harris, Ralph Fiennes, Ben Whishaw e Lashana Lynch. No Time To Die arriverà nelle sale italiane ad aprile.