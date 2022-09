Jacob Elordi di ‘Euphoria’ sarà Elvis nel nuovo film di Sofia Coppola

L’elvismania cinematografica di questi giorni non sembra destinata a spegnersi nel breve. Dopo il successo al botteghino di Elvis, il biopic di Baz Luhrmann sulla vita del cantante americano, questa volta ad affrontare la storia della rockstar è Sofia Coppola.

La regista ha infatti annunciato che la sua prossima pellicola, che seguirà On The Rocks del 2020, sarà Priscilla, un adattamento cinematografico di Elvis e io, il memoir di Priscilla Presley, moglie del cantante.

Ad accendere la curiosità per la nuova opera della Coppola è l’annuncio dei due protagonisti. A vestire i panni di Priscilla sarà Cailee Spaeny, che negli ultimi anni si è fatta conoscere per i suoi ruoli in Devs di Alex Garland e nella pluripremiata miniserie con Kate Winslet Omicidio a Easttown, mentre nel ruolo di Elvis troveremo Jacob Elordi, il misterioso e problematico Nate Jacobs di Euphoria.