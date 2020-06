È in lavorazione un musical sui Take That dal titolo Greatest Days, basato sullo show teatrale The Band. Il film seguirà cinque studentesse le cui vite sono cambiate in un concerto della loro boyband preferita, che si riuniscono 25 anni dopo e ricordano quel momento.

Cush Jumbo, Ruth Wilson e Rosamund Pike sono in trattative per recitare nel lungometraggio, che sarà diretto da Coky Giedroyc (How To Build A Girl) e scritto da Tim Firth (Calendar Girls).

La casa di distribuzione Sierra / Affinity ha dichiarato in una nota: «Greatest Days è una storia accattivante con la musica iconica dei Take That che sappiamo emozionerà il pubblico di tutto il mondo».

La band, attualmente composta da Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen in seguito all’uscita di Robbie Williams e Jason Orange, ha affermato: «Greatest Days è un film dedicato a tutti coloro che ci hanno supportato nel corso degli anni. Si concentra sul nostro pubblico: è una celebrazione della nostra musica ma è tutto incentrato sui fan e sulle loro amicizie. I nostri fan hanno fatto un viaggio di 30 anni con noi e abbiamo un legame incredibilmente forte con loro, quindi vedere che saranno rappresentati sullo schermo da un cast così forte e di talento è esaltante».

Greatest Days è attualmente in pre-produzione e non c’è ancora nessuna data di uscita confermata al momento.