In arrivo il remake di ‘Mamma ho perso l’aereo’: ecco chi sono i protagonisti

La notizia del reboot circola da un pezzo, ma solo poche ore fa Variety ha reso noti i protagonisti del nuovo Mamma ho perso l’aereo, remake del film con Macaulay Culkin del 1990.

E, proprio nei panni del bambino alle prese con i malviventi ci sarà Archie Yates, già visto in Jojo Rabbit. I genitori saranno invece interpretati da Ellie Kemper e Rob Delaney. Ecco le foto:

A quanto pare Archie Yates non interpreterà proprio Kevin McCallister ma un nuovo personaggio che si troverà a fronteggiare condizioni simili a quelle del protagonista originale, dimenticato in casa dalla famiglia durante le vacanze di Natale.

L’originale incassò circa 500 milioni di dollari in tutto il mondo. Riuscirà il reboot – ancora senza data d’uscita – a replicare il successo? È dura, ma sotto le feste la speranza non manca.