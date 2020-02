In arrivo il film tratto da un nuovo libro dell’autrice di ‘Cinquanta sfumature’

Pensavate che con l’ultimo episodio della trilogia di Cinquanta sfumature fosse tutto finito? E invece no. Visto il successone dei film con Dakota Johnson e Jamie Dornan al cinema, Universal ha vinto la guerra di offerte che si era scatenata tra gli studios e ha acquistato i diritti di un altro romanzo di E. L. James, il best seller del 2019 The Mister. Lo conferma Variety.

James torna nelle vesti di produttrice per questo adattamento, che racconta la storia di un ricco aristocratico britannico che si innamora della sua governante albanese, ignaro che lei si stia nascondendo da trafficanti di esseri umani. Aperta la caccia a chi interpreterà i due protagonisti sullo schermo.

The Mister è stato nella lista dei best seller del New York Times per nove settimane ed è stato tradotto in 33 lingue. E. L James era nella classifica delle “persone più influenti al mondo” di Time ed è stata la “persona dell’anno” per il Publishers Weekly nel 2019. Quelli di Cinquanta sfumature sono stati i tre romanzi più venduti dell’ultimo decennio.