‘Illusioni perdute’: guarda la clip dal capolavoro di Xavier Giannoli

Arriva finalmente nelle sale italiane uno dei nostri colpi di fulmine di Venezia 78: Illusioni perdute di Xavier Giannoli, tratto dal capolavoro di Honoré de Balzac e capolavoro a sua volta, per come sa adattare un classico della letteratura in una storia che parla anche al e del tempo di oggi.

In attesa dell’uscita (il 30 dicembre, per la precisione), ecco una clip esclusiva con il protagonista Lucien (il bravissimo Benjamin Voisin, visto anche in Estate ’85 di François Ozon), che da wannabe poeta di provincia si affaccia invece come giornalista mondano nella scena editoriale e letteraria della Parigi ottocentesca, un mondo cinico dove tutto – e tutti – possono essere comprati e venduti, come scoprirà presto.

Per il suo film Giannoli schiera un super cast: accanto al protagonista ci sono Xavier Dolan (usato in modo inedito come attore, nei panni del “rivale” di Lucien), Cécile de France, Vincent Lacoste e Gérard Depardieu, in una piccola ma – al solito – magnifica comparsata.