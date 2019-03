Il trailer di ‘Once Upon a Time in Hollywood’, il nuovo film di Tarantino

Sono uscite le prime immagini di Once Upon a Time in Hollywood, il nuovo (e nono) film di Quentin Tarantino.

Il film è ambientato nella Los Angeles del 1969. I protagonisti sono l’attore Rick Dalton e la sua contro figura, Cliff Booth, rispettivamente DiCaprio e Brad Pitt, che cercano di farsi strada in una Hollywood che sta cambiando velocemente (troppo?).

Nel film ci sono anche, tra gli altri, Margot Robbie (nei panni di Sharon Tate), Al Pacino, Dakota Fanning, Luke Perry (nell’ultima interpretazione della sua carriera) e alcuni degli attori preferiti da Tarantino come Tim Roth, Kurt Russell e Michael Madsen.

Il film, che in Italia avrà il titolo di C’era una volta… a Hollywood e uscirà a settembre, sarà proiettato in anteprima al prossimo festifal di Cannes, dove Tarantino tornerà 25 anni dopo la vittoria con Pulp Fiction.