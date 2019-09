‘Il traditore’ di Marco Bellocchio è il candidato italiano per la corsa agli Oscar

La commissione istituita presso l’ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali) su richiesta dell’Academy Awards ha scelto: Il traditore di Marco Bellocchio rappresenterà l’Italia nella corsa agli Oscar per il miglior film in lingua straniera (International Feature Film Award). Il lungometraggio, che racconta vent’anni di vita del “boss dei due mondi” Tommaso Buscetta interpretato da un grande Pierfrancesco Favino, era già stata applaudissimo in concorso al Festival di Cannes. E ora Il traditore, che uscirà nelle sale americane il 27 novembre, inizia il percorso per entrare nella cinquina dei nominati e giocarsi la statuetta alla Notte delle Stelle.

Erano cinque in tutte le pellicole italiane che si erano candidate, distribuite nelle sale del territorio nazionale tra il 1 ottobre 2018 e il 30 settembre 2019: oltre a Il traditore, Martin Eden di Pietro Marcello, Coppa Volpi per Luca Marinelli a Venezia, La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi dal romanzo di Roberto Saviano, Il primo re di Matteo Rovere sulla storia di Romolo e Remo con Alessandro Borghi, Il vizio della speranza di Edoardo De Angelis.

A questo punto la palla passa ai membri dell’Academy, che dovranno selezionare, tra le proposte proveniente dai Paesi di tutto il mondo, prima le nove pellicole componenti la short list (che conosceremo a dicembre) e poi le cinque candidate all’Oscar come miglior film straniero. Il traditore dovrà confrontarsi – tra gli altri – con Dolor y Gloria di Pedro Almodóvar per la Spagna, Les Miserables di Ladj Ly (già premiato a Cannes) per la Francia e la Palma d’oro coreana Parasite di Bong Joon Ho.

L’annuncio delle nomination è previsto per il 13 gennaio 2020, mentre la cerimonia di consegna dei 92esimi Academy Awards si terrà a Los Angeles domenica 9 febbraio 2020.