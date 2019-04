Cannes: un super festival con Marco Bellocchio, Pedro Almodóvar, Ken Loach e Xavier Dolan

Sono stati annunciati i film presenti nella selezione ufficiale di Cannes e c’è anche un film italiano: Il traditore, il nuovo film di Marco Bellocchio sulla storia del pentito Tommaso Buscetta. Il protagonista sarà Pierfrancesco Favino.

Tra gli altri nomi, anche Pedro Almodóvar con Dolor y Gloria, Xavier Dolan con Matthias et Maxime, Ken Loach e Terrence Malick. The Dead Don’t Die di Jim Jarmusch sarà il film di apertura del Festival. Il presidente di giuria è Alejandro González Iñárritu.

The Dead Don’t Die di Jim Jarmusch

Dolor y Gloria di Pedro Almodóvar

Il traditore di Marco Bellocchio

Nan fang che zhan de ju hui di Diao Yinan

Gisaengchung di Bong Joon Ho

Le jeune Ahmed di Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne

Roubaix, une lumiére di Arnaud Desplechin

Atlantique di Mati Diop

Matthias et Maxime di Xavier Dolan

Little Joe di Jessica Hausner

Sorry We Missed You di Ken Loach

Les Misérables di Ladj Ly

A Hidden Life di Terrence Malick

Bacurau di Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles

La gomera di Corneliu Porumboiu

Frankie di Ira Sachs

Portrait de la jeune fille en feu di Céline Sciamma

It Must Be Heaven di Elia Suleiman

Sibyl di Justine Triet

Come accade spesso, nei prossimi giorni dovrebbero essere annunciati anche altri titoli in concorso.

Fuori concorso, tra gli altri, saranno presenti Rocketman, il film su Elton John, un nuovo biopic di Asif Kapadia (il regista di Amy) su Diego Armando Maradona e Nicolas Winding Refn.