Il sequel di ‘Zombieland’ è in lavorazione

Ne hanno parlato lo sceneggiatore e produttore Al Jean e il regista David Silverman in un’intervista per i 10 anni dall’uscita della prima pellicola

Meryl Streep (e tutti gli altri) tornano nel sequel di 'Mamma Mia!'

Il sequel del musical si intitolerà 'Mamma Mia: Here We Go Again!' e sarà in tutti i cinema a giugno 2018