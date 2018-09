Il ritorno di Ivan Drago nel nuovo trailer di Creed II

Una rivalità durata decenni torna sullo schermo per il nuovo trailer di Creed II, il secondo film dello spinoff della saga di Rocky. La pellicola è incentrata sulla sfida tra Adonis Creed (Michael B. Jordan), figlio di Apollo Creed, e Viktor Drago, figlio di Ivan, il pugile che uccise suo padre.

Mentre il nucleo del sequel – la lotta tra i figli di Creed e Drago – era già stato rivelato nel primo trailer di Creed II, questa nuova anteprima regala un primo assaggio di Dolph Lundgren che ritorna a a indossare i panni di Ivan Drago, il pugile russo che uccise Apollo Creed sul ring per poi essere sconfitto dalla vendetta di Rocky Balboa in Rocky IV.

«Mi ha aperto ferite che non guariranno mai», dice Sylvester Stallone (Rocky) a Adonis Creed, raccontando quel combattimento contro Drago in Rocky IV. «Non ne vale la pena. Gran parte del trailer è incentrata sulla preparazione estenuante di Adonis Creed in vista della sfida e sulle dinamiche della sua vita personale, con una fidanzata incinta, interpretata da Tessa Thompson.

“La vita di Adonis Creed è diventata un equilibrio tra gli impegni personali e l’allenamento per il suo prossimo grande combattimento: la sfida della sua vita”, si legge nella sinossi di Creed II. “Affrontare un avversario legato al passato della sua famiglia, non fa altro che rendere più intenso il suo imminente incontro sul ring. Rocky Balboa è sempre al suo fianco e, insieme, Rocky e Adonis si preparano ad affrontare un passato condiviso, chiedendosi per cosa valga la pena combattere per poi scoprire che nulla è più importante della famiglia. Creed II è un ritorno alle origini, alla scoperta di ciò che un tempo ti ha reso un campione, senza dimenticare che, ovunque andrai, non puoi sfuggire al tuo passato”.

Il film sarà nei cinema dal 24 gennaio.