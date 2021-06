Il reboot di ‘Dune’ con Timothée Chalamet debutterà alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia

È ufficiale: l’attesissimo reboot di Dune by Denis Villeneuve debutterà in anteprima mondiale alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia a settembre: l’epopea sci-fi con protagonisti Timothée Chalamet e Zendaya arriverà fuori concorso in Laguna il 3 settembre.

Tratto dal bestseller di Frank Herbert, il film è una nuova versione del cult di David Lynch del 1984. Chalamet (che era già stato al Lido per presentare il lungometraggio Netflix Il re) vestirà i panni di Paul Atreides, l’uomo nato sul pianeta Caladen interpretato nell’originale da Kyle MacLachlan. Ragazzo nato in una ricca famiglia che l’ha sempre protetto, Paul dovrà prepararsi ad affrontare una serie di pericoli in viaggio per la galassia.

A Venezia Villeneuve aveva già presentato Arrival con Amy Adams, nel 2016.

Nel cast all star di Dune ci sono anche Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Sharon Duncan Brewster, Stephen McKinley Henderson, Chang Chen, David Dastmalchian, Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem.

La Mostra di Venezia si terrà dall’1 all’11 settembre. Il premio Oscar per Parasite Bong Joon-ho presiederà la giuria, mentre Roberto Benigni sarà insignito del riconoscimento alla carriera.