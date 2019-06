‘Il Re Leone’, nella nuova clip c’è la voce di Beyoncé nei panni di Nala

Se aspettate con ansia il remake del Re Leone della Disney, è probabilmente per una di queste tre ragioni: 1) avete figli piccoli, 2) volete vedere un remake live-action scena per scena (leggi: CGI) dell’amato film d’animazione del 1994, 3) Beyoncé.

The Lion King vede protagonisti Donald Glover, John Oliver, Seth Rogan, Eric André, Billy Eichner, James Earl Jones e … BEYONCÉ, tra gli altri. Ma il nuovo teaser del film è il primo in cui possiamo sentire la voce di Beyoncé nei panni di Nala.

I fan della versione del 1994 riconosceranno la scena: una Nala adulta, che ha da poco ritrovato con il suo amico d’infanzia Simba (interpretato in questa versione da Glover, la cui voce deve ancora apparire in un trailer), e lo spinge a tornare a casa a Pride Rock, per rovesciare la tirannia di Scar (doppiato da Chiwetel Ejiofor) e prendere il suo legittimo posto come re. C’è anche un’apparizione di Timon e Pumbaa, doppiati rispettivamente da Eichner e Rogan.

Il Re Leone arriva al cinema il 21 agosto.