‘Il Re Leone’, annunciata la colonna sonora con Beyoncé, Elton John e Childish Gambino

È stata annunciata la colonna sonora ufficiale per il reboot live-action del Re Leone, con una miriade di grandi nomi che hanno contribuito a cantare vecchi successi e creare nuove canzoni. La soundtrack include la versione completa del duetto di Beyoncé e Childish Gambino Can You Feel The Love Tonight, che è rivelata la scorsa settimana in un nuovo trailer del film.

Ci sarà anche una nuovissima traccia di Elton John intitolata Never Too Late, e un altro suo brano deve ancora essere annunciato. L’anno scorso, John ha confermato che stava lavorando alla colonna sonora insieme a Tim Rice, già suo collaboratore nel 1994 per l’OST del cartoon: “Ci saranno quattro delle nostre canzoni nel film, dall’originale: Can You Feel The Love Tonight, Hakuna Matata, I Just Can not Wait To Be King e Circle of Life“, aveva spiegato Elton. “E poi ci sarà un finale, una canzone di chiusura, ne abbiamo parlato con il team di Beyoncé, e spero che Tim, lei ed io riusciremo a scrivere qualcosa”.

L’album completo, che uscirà digitalmente l’11 luglio e su supporto il 19, vanta anche gran parte della colonna sonora originale di Hans Zimmer, insieme ai contributi del cast del film che includono Seth Rogen, John Oliver e Chiwetel Ejiofor.

Un altro trailer rivelato all’inizio di questo mese ha dato ai fan un primo assaggio di cosa aspettarsi da Beyoncé nella parte di Nala.

Il Re Leone arriva al cinema il 21 agosto.