‘Il pianeta delle scimmie’: Disney sta lavorando a un nuovo film

Disney ha deciso di ampliare la storia del Pianeta delle scimmie. La casa di produzione ha ingaggiato Wes Ball, già regista di Maze Runner, per dirigere un nuovo film del ciclo.

Lo scorso agosto il CEO di Disney Bob Iger aveva sottolineato che il franchise del Pianeta delle scimmie era un progetto su cui stavano pensando di ritornare il prima possibile visto il successo dei film precedenti.

La trilogia più recente, il cui ultimo film è uscito nel 2017, è stata un grande successo al botteghino e ha ottenuto alcune delle migliori recensioni del franchise – il cui inizio risale al film originale del 1968 con Charlton Heston.

Disney aveva già cominciato a lavorare con Ball per un adattamento di Mouse Guard, ma il progetto non era andato da nessuna parte per via della fusione tra Disney e Fox. Nonostante questo, Disney non ha perso di vista il talento di Ball e adesso ha deciso di puntare su di lui.