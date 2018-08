Il nuovo film di Winnie the Pooh sarà vietato in Cina

Dopo gli scatti con Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, ecco la prima immagine dell'attrice di 'The Wolf of Wall Street' sul set di Quentin Tarantino

Baz Luhrmann girerà il biopic di Elvis Presley

Dopo lo sfortunato pilot di 'The Get Down', il regista di ‘Moulin Rouge’ torna sul set per un film sulla vita di Elvis