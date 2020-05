Il nuovo film di Spike Lee arriva su Netflix tra un mese

Il nuovo film di Spike Lee, intitolato Da 5 Bloods, arriverà su Netflix il prossimo 12 giugno. Il neo-vincitore del premio Oscar per la sceneggiatura non originale di BlacKkKlansman, l’ultimo suo titolo arrivato nelle sale, ha già firmato per la piattaforma di streaming la serie She’s Gotta Have It, distribuita nel 2017.

Il nuovo film racconta la storia di quattro afroamericani – Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) e Melvin (Isiah Whitlock Jr.) – che ritornano in Vietnam, dove avevano prestato servizio da ragazzi. La loro “spedizione” è volta alla ricerca di quel che resta del loro caposquadra caduto in guerra (il Chadwick Boseman di Black Panther) e di un tesoro sepolto. Con i quattro uomini si mette in viaggio il figlio di Paul (Jonathan Majors, lanciato dalla serie When We Rise di Gus Van Sant), che affronterà con loro nuovi imprevisti e, soprattutto, le conseguenze ancora durature della guerra del Vietnam.

Del cast fanno parte anche i francesi Jean Reno e Mélanie Thierry, oltre a Paul Walter Hauser, protagonista dell’ultimo film di Clint Eastwood Richard Jewell.