‘Il giorno sbagliato’, in anteprima una clip del nuovo film con Russell Crowe

Un’esperienza fin troppo banale, l’ira causata dal traffico, portata all’estremo, per mostrare il punto di rottura di un uomo e metterci tutti quanti alla prova in modi che non avremmo mai immaginato. Quell’uomo è il premio Oscar Russell Crowe che, quando ha letto per la prima volta la sceneggiatura de Il giorno sbagliato, istintivamente ha reagito così: «Assolutamente no. Non lo faccio, mi spaventa a morte, questo personaggio è troppo oscuro… ma appena mi è uscito di bocca, mi sono immediatamente detto, da quando ho smesso? Perché questo invece è quello che cerco… le sfide».

«Il Giorno Sbagliato focalizza una particolare giornata, con un incontro casuale, che ognuno di noi potrebbe avere in qualsiasi momento», spiega lo sceneggiatore Carl Ellsworth. Ellsworth è un grande fan di quei thriller psicologici asciutti, guidati da una “situazione” comprensibile a tutti, ma terrificante, che ognuno di noi un giorno potrebbe dover affrontare. Avendo osservato l’escalation della rabbia nel traffico, a livello mondiale, si è chiesto perché così tante persone covino tanta rabbia repressa. Ellsworth spiega: «Ho provato a scrivere la cosa più intensa che avessi mai scritto, con un ritmo e un’urgenza incalzanti, che si svolgesse in tempo reale, senza mai rallentare fino alla fine».

Per il regista Derrick Borte, la premessa del film era facilmente comprensibile a livello personale: «Era una di quelle sceneggiature che non puoi smettere di leggere fino a quando non arrivi alla fine», racconta. «Per quanto la trama si concentri sull’aspetto della rabbia scatenata dal traffico, la storia è un’esplorazione, facilmente riconoscibile, dei meccanismi che regolano la nostra società e delle tendenze più oscure che si nascondono sotto la superficie degli esseri umani. Abbiamo tutti avuto quelli che potremmo definire dei “brutti giorni”, e questa storia porta questi impulsi allo scoperto, estremizzandoli». In testa all’articolo trovato una clip in anteprima.

Il Giorno Sbagliato arriva al cinema il 24 settembre.