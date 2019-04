Il film di Childish Gambino e Rihanna, ‘Guava Island’, sarà trasmesso su Prime Video il 13 aprile

I fan potranno finalmente scoprire il misterioso progetto di Donald Glover Guava Island, il 13 aprile. Il film, che vede accreditato l’alias musicale di Glover, Childish Gambino, sarà presentato in oltre 200 Paesi in tutto il mondo su Prime Video, dopo la proiezione al Coachella, in un teatro costruito appositamente per il film.

Diretto da Hiro Murai (frequente collaboratore di Glover in Atlanta) e girato a Cuba, il film vede la partecipazione di Glover insieme a Rihanna, all’attore del Trono di Spade Nonso Anozie, e all’attrice Letitia Wright, vista in Black Panther. Il film è stato scritto da Stephen Glover, il fratello del musicista, e basato su una storia dei Royalty, un collettivo dietro diversi progetti di Glover. La descrizione ufficiale lo definisce un “thriller tropicale” su un posto chiamato Isola di Guava dove “un musicista locale è determinato a produrre un festival per tutti”.

“Tra Rihanna e la gente di Cuba, questo è uno dei miei progetti preferiti”, ha detto Glover in una nota.

You’re all invited to our staycation with @donaldglover and @rihanna. The new #ChildishGambino film #GuavaIsland will be available on Prime Video starting Saturday 4/13 at 12:01am PST. pic.twitter.com/rxXecJEfzp — Amazon Prime Video (@PrimeVideo) 11 aprile 2019

“Guava Island è il risultato finale di quattro incredibili settimane trascorse a Cuba con alcuni dei più creativi talenti che abbia mai incontrato”, ha detto Murai. “Designer, artisti, musicisti e attori si sono uniti da tutto il mondo per creare questo folle sogno”.

Guava Island sarà disponibile su Prima Video anche in Italia dalle 9.00 di sabato 13 aprile.