Il film di Carlo Verdone bloccato dall’emergenza Covid ha una data d’uscita

Si vive una volta sola, il nuovo film di Carlo Verdone atteso nelle sale lo scorso febbraio e bloccato dall’emergenza Covid, ha una data d’uscita: sarà al cinema dal prossimo 26 novembre. La commedia, diretta dall’autore romano, vede protagonista lo stesso Verdone nei panni del professor Umberto Gastaldi, primario specializzato in casi ultra-delicati (tra i suoi pazienti c’è persino Papa Francesco) che insieme alla sua squadra – composta dall’anestesista Amedeo Lasalandra (Rocco Papaleo), dalla strumentista Lucia Santilli (Anna Foglietta) e dall’assistente Corrado Pezzella (Max Tortora) – si ritroverà ad affrontare una questione assai spinosa: gestire nel migliore dei modi possibili la malattia di uno degli amici/colleghi, in un on the road che dalla Capitale li porterà fino in Puglia. Ovviamente tra equivoci e colpi di scena tragicomici.

Si vive una volta è il ventisettesimo film di Carlo Verdone. Il suo prossimo progetto, Vita da Carlo, sarà invece la sua prima serie: mescolerà finzione e realtà e sarà uno dei primi progetti “made in Italy” prodotti da Amazon Prime Video.

Qui il trailer di Si vive una volta sola: