Il documentario di Michelle Obama sarà presto su Netflix

Il documentario tratto dal bestseller Becoming di Michelle Obama arriverà su Netflix il 6 maggio. Il film, di cui è stato diffuso il primo trailer, si concentrerà sulla vita dell’ex first lady dopo la Casa Bianca, e in particolare sul tour che l’ha portata con il suo libro in viaggio per 34 città internazionali.

Il nuovo titolo, annunciato a sorpresa, fa parte della collaborazione tra Netflix e la Higher Ground Productions, la casa di produzione di Barack e Michelle Obama che ha già portato sulla piattaforma Made in USA – Una fabbrica in Ohio, vincitore quest’anno dell’Oscar come miglior documentario. A dirigere stavolta c’è Nadia Hallgren, andata vicina a una candidatura agli Academy Award con il precedente After Maria. La regista racconta di aver avuto a disposizione 30 minuti di tempo per dimostrare a Michelle di essere in grado di girare il film. E ha rivelato quanto sia stato difficile effettuare le riprese «sempre circondata dal servizio di sicurezza ovunque andasse».

«Quei momenti passati in viaggio, facendo la conoscenza di persone diverse in tantissime città diverse, mi hanno trasmesso l’idea che quello che tutti abbiamo in comune è profondo e reale», dichiara Michelle Obama nella nota che accompagna l’annuncio del film. «In gruppi grandi o piccoli, giovani o anziani, ci mettiamo insieme e condividiamo le nostre vite, le nostre gioie, le nostre preoccupazioni, i nostri sogni. Ripensiamo al passato per immaginare un futuro migliore. Quando si tratta di dire che cosa significa “diventare”, molti hanno paura di confessare le loro speranze a voce alta». Il messaggio si chiude con un riferimento alla situazione che tutto il mondo sta attualmente vivendo: «Anche nei tempi più duri, anzi soprattutto nei tempi più duri, le nostre storie sono le fondamenta dei nostri valori, e ciò che può rinforzare le connessioni tra tutti noi».