Il doc della (neo) Nobel Annie Ernaux alla Festa del Cinema di Roma

La neo-vincitrice del Premio Nobel per la Letteratura Annie Ernaux sarà alla Festa del Cinema di Roma 2022. Con un documentario di cui è regista lei stessa, insieme al figlio David Ernaux-Briot.

Les Années Super-8, questo il titolo, è un lavoro intimo che apre il baule dei ricordi dell’autrice. «Rivedendo i nostri film in Super-8 girati tra il 1972 e il 1981, mi è venuto in mente che questi costituivano non solo un archivio di famiglia ma anche una testimonianza degli hobby, dello stile di vita e delle aspirazioni di una classe sociale, nel decennio successivo al 1968», ha dichiarato Ernaux. «Queste immagini mute volevo integrarle in una storia che attraversasse l’intimo, il sociale e la Storia, per mostrare il gusto e il colore di questi anni».

È stato il marito della scrittrice, Philippe Ernaux, a comprare una cinepresa Super-8 per filmare la loro vita e quella dei loro due giovani figli. Così sono nate le immagini che avrebbero poi costituito questo film.

Annie Ernaux è un’autrice molto amata anche in Italia. Tra le sue opere più famose ci sono Gli anni, Il posto, Una donna, Memoria di ragazza. Dal romanzo L’evento è stato tratto il film La scelta di Anne – L’événement di Audrey Diwan, vincitore del Leone d’oro a Venezia nel 2021.

Les Années Super-8 arriverà nelle sale italiane a dicembre, distribuito da I Wonder Pictures. Qui il trailer: